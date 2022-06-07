Секта свидетелей Ryzen в трауре: главе AMD Лизе Су запретили въезд в Россию

Помимо неё в списке есть главный исполнительный директор и сооснователь компании Netflix Уилмот Рид Хастингс (Wilmot Reed Hastings), топ-менеджеры авиаперевозчиков United Airlines и Delta Airlines, а также министры финансов и энергетики США Джанет Йеллен (Janet Yellen) и Дженнифер Грэнхольм (Jennifer Granholm).

По состоянию на 21 мая 2022 года санкционный список РФ включал 963 фамилии. Этим людям запретили въезд на территорию России.

Ранее сооснователь Яндекса Александр Волож попал под санкции Евросоюза. После этого он покинул свои руководящие посты, а также решил обжаловать решение.