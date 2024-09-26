«Серая мышка» с потенциалом: Xiaomi представила игровую мышь X1

Опубликовано 26 сентября 2024, 06:451 мин.
«Серая мышка» с потенциалом: Xiaomi представила игровую мышь X1И миниатюрный светодиодный игровой монитор G Pro 27i
Xiaomi выпустила новую игровую мышь Mouse X1, предназначенную для геймеров и оснащенную оптическим сенсором с разрешением 26 000 DPI и частотой опроса 8 000 Гц. И не обращайте внимания на её простой вид.
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Мышь X1 весит всего 65 г и оснащена оптическими переключателями TTC для точной тактильной отдачи, а также имеет эргономичный дизайн. Благодаря аккумулятору емкостью 530 мАч мышь поддерживает до 110 часов работы в беспроводном режиме и позволяет игрокам сохранять пользовательские конфигурации прямо на устройстве.
X1 доступна по первоначальной цене в 279 юаней (около 40 долларов).
Кроме того, компания Xiaomi представила на международном рынке игровой LED-монитор G Pro 27i, который оснастили 27-дюймовой QHD IPS-панелью с частотой обновления 180 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой AMD FreeSync, монитор достигает пиковой яркости 1 000 нит и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000.