«Серая мышка» с потенциалом: Xiaomi представила игровую мышь X1

Мышь X1 весит всего 65 г и оснащена оптическими переключателями TTC для точной тактильной отдачи, а также имеет эргономичный дизайн. Благодаря аккумулятору емкостью 530 мАч мышь поддерживает до 110 часов работы в беспроводном режиме и позволяет игрокам сохранять пользовательские конфигурации прямо на устройстве.

X1 доступна по первоначальной цене в 279 юаней (около 40 долларов).

Кроме того, компания Xiaomi представила на международном рынке игровой LED-монитор G Pro 27i, который оснастили 27-дюймовой QHD IPS-панелью с частотой обновления 180 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой AMD FreeSync, монитор достигает пиковой яркости 1 000 нит и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 1000.