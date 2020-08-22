Компьютеры
Сегодня 20:04
Сервис для сокрытия e-mail адресов стал доступен всем желающим
Помогает избежать взлома и утечек данных в сеть
Компания Mozilla открыла доступ к сервису для сокрытия e-mail адресов Firefox Relay всем желающим. Пока он работает в тестовом режиме.
Ранее тестировать Firefox Relay можно было только по приглашениям. Теперь это могут делать любые пользователи через учётную запись в Firefox Account.
Сервис позволяет создавать временные почтовые адреса, чтобы не указывать нигде настоящий адрес. Это может пригодиться для регистрации на сомнительных сайтах. В Firefox Relay можно создать до пяти уникальных анонимных адресов. Письма, которые будут посылаться на них, сервис перенаправит на реальный почтовый адрес пользователя.
Если злоумышленники сольют фейковый адрес в сеть, то его будет невозможно связать с фактическим адресом электронной почты пользователя. Также можно в любой момент деактивировать созданный e-mail.