Сгодится для Radeon RX 570 для игр в 1440p на низкой, высокой или средней детализации графики

Сгодится для Radeon RX 570 для игр в 1440p на низкой, высокой или средней детализации графикиПроверили видеокарту в девяти играх
В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD эксперты протестировали в современных игровых проектах в 1440p видеокарту RX 570. Стоит ли её всё-таки брать для игр?
Фото: RandomGaminginHD
Ведущий RandomGaminginHD в выпуске на YouTube запустил на компьютере с видеокартой RX 570 девять современных игр. Тестировались эти игры в разрешении 1440p.
В Battlefield V средняя производительность с пресетом Medium составила 73 к/с. В очень редких событиях в этом случае частота кадров находилась на уровне 39 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 с Low Preset, а также Low Crowds and Textures шла со средней частотой кадров 42 к/с, в крайне редких событиях - 29 к/с.
Elden Ring запускалась на средних настройках графики. В среднем здесь производительность находилась на уровне 46 к/с, а в очень редких событиях равнялась 35 к/с.
В Fortnite с Medium Preset и Epic View Distance средний FPS составил 87 к/с, в крайне редких событиях - 23 к/с.
Forza Horizon 5 шла на настройках графики Medium. Средний показатель производительности находился здесь в районе 66 к/с, в очень редких событиях - на уровне 55 к/с.
GTA V шла с высокими параметрами графики, Sliders Half Way, FXAA. Средняя частота кадров в ней составила 94 к/с, в крайне редких событиях - 76 к/с.
Marvel's Spider-Man Remastered запускалась с пресетом Medium и Ambient Occlusion Off. В среднем здесь удалось получить 47 к/с, в очень редких событиях - 47 к/с.
В Red Dead Redemption 2 на настройках Console средний FPS равнялся 46 к/с, а в крайне редких событиях - 35 к/с.
Saints Row шла на низких настройках графики. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 55 к/с, в очень редких событиях - 34 к/с.
Вывод
В среднем в современных играх (если судить по среднему показателю FPS во всех девяти проектах) вы можете ожидать от видеокарты RX 570 62 к/с. В очень редких событиях средний показатель составил 41 к/с.
Характеристики компьютерной сборки:
- процессор i3-12300;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 3200 (2x4);
- видеокарта ASUS ROG STRIX RX 570 8GB.