Сгодится для Radeon RX 570 для игр в 1440p на низкой, высокой или средней детализации графики

Ведущий RandomGaminginHD в выпуске на YouTube запустил на компьютере с видеокартой RX 570 девять современных игр. Тестировались эти игры в разрешении 1440p.

В Battlefield V средняя производительность с пресетом Medium составила 73 к/с. В очень редких событиях в этом случае частота кадров находилась на уровне 39 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 с Low Preset, а также Low Crowds and Textures шла со средней частотой кадров 42 к/с, в крайне редких событиях - 29 к/с.

Elden Ring запускалась на средних настройках графики. В среднем здесь производительность находилась на уровне 46 к/с, а в очень редких событиях равнялась 35 к/с.

В Fortnite с Medium Preset и Epic View Distance средний FPS составил 87 к/с, в крайне редких событиях - 23 к/с.

Forza Horizon 5 шла на настройках графики Medium. Средний показатель производительности находился здесь в районе 66 к/с, в очень редких событиях - на уровне 55 к/с.