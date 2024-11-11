Sharp Imaging представила ультраяркий 4K-проектор

XP-X171Q использует продвинутую RB-лазерную систему, включающую фосфорное и цветовое колесо, зеркала и призму в сочетании с технологией DLP. Он обеспечивает четкое изображение с разрешением 3,840×2,400 пикселей и динамической контрастностью 3 миллиона:1, а также предлагает функции объединения краев, геометрической коррекции и 10-битной цветопередачи, пишут СМИ.

Проектор поддерживает входы HDMI и DisplayPort и предлагает удаленное управление.