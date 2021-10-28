Шесть лучших бюджетных 4K-мониторов 2021 года

Для того чтобы получить чёткую картинку, необходимо в 2021 году иметь разрешение монитора 4К, отмечают авторы Tom's Hardware. Сейчас уже есть ряд моделей, которые позволят наслаждаться Ultra HD без больших затрат. Также необходимо обращать внимание, помимо цены, на другие параметры при выборе 4К-монитора: на диагональ экрана (32 дюйма или меньше - 27-28 дюймов), точность передачи цветов, наличие HDR, различных портов, динамиков. Важно определиться и с назначением монитора: для игр (тогда должна быть более высокая частота обновления, Adaptive-Sync (AMD FreeSync или Nvidia G-Sync)), для просмотра фильмов и стандартных задач (нужна высокая контрастность), профессиональной работы с визуалом (точность цветопередачи).

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Samsung UR59C

Лучший бюджетный 4K-монитор

Стоимость: $399,99

Лучший 32-дюймовый монитор с VA-панелью. Вы получите превосходное качество изображения, высокая контрастность, точные цвета, чёткий текст. Правда, для этого необходима предварительная калибровка. Также этот монитор не подойдёт для каких-то серьёзных игр, но с низкими настройками или в простых проектах вместе с мощной видеокартой он даст возможность наслаждаться чёткой картинкой. Ещё один минус - отсутствие портов USB.