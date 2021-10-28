Шесть лучших бюджетных 4K-мониторов 2021 года

Шесть лучших бюджетных 4K-мониторов 2021 годаОни подойдут для работы и игр
Для того чтобы получить чёткую картинку, необходимо в 2021 году иметь разрешение монитора 4К, отмечают авторы Tom's Hardware. Сейчас уже есть ряд моделей, которые позволят наслаждаться Ultra HD без больших затрат. Также необходимо обращать внимание, помимо цены, на другие параметры при выборе 4К-монитора: на диагональ экрана (32 дюйма или меньше - 27-28 дюймов), точность передачи цветов, наличие HDR, различных портов, динамиков. Важно определиться и с назначением монитора: для игр (тогда должна быть более высокая частота обновления, Adaptive-Sync (AMD FreeSync или Nvidia G-Sync)), для просмотра фильмов и стандартных задач (нужна высокая контрастность), профессиональной работы с визуалом (точность цветопередачи).
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Samsung UR59C
Лучший бюджетный 4K-монитор
Стоимость: $399,99
Лучший 32-дюймовый монитор с VA-панелью. Вы получите превосходное качество изображения, высокая контрастность, точные цвета, чёткий текст. Правда, для этого необходима предварительная калибровка. Также этот монитор не подойдёт для каких-то серьёзных игр, но с низкими настройками или в простых проектах вместе с мощной видеокартой он даст возможность наслаждаться чёткой картинкой. Ещё один минус - отсутствие портов USB.
2. Asus TUF Gaming VG289Q
Лучший бюджетный 4K-монитор для игр
Стоимость: $315,99
Задержка ввода здесь больше, чем у экранов с частотой обновления 144 Гц, как и время отклика. Однако этот вариант подойдёт для тех, кто хочет проходить игры в отличном качестве с бюджетной видеокартой. Также модель отличается хорошим качеством сборки, обеспечивает точную цветопередачу. Контрастность здесь, правда, довольно посредственная.
3. LG 32UN500-W
Лучший 32-дюймовый бюджетный 4K-монитор
Стоимость: $346,99
Если вы выбираете монитор 4К именно с 32 дюймами, то присмотритесь к этому. У него высокая контрастность, точные цвета. Но из-за отсутствия HDR изображению не хватает яркости. Здесь есть два встроенных динамика мощностью 5 Вт, а также AMD FreeSync для игр. В целом модель отличается хорошим качеством сборки.
4. Dell S2721QS
Лучший 27-дюймовый бюджетный 4K-монитор
Стоимость: $319,99
Если вам нужен монитор с дисплеем поменьше, то есть смысл рассмотреть этот. С ним вы получите чёткую и яркую картинку, множество полезных функций для увеличения производительности в играх. К примеру, к нему можно подключить сразу несколько компьютеров и попеременно или одновременно работать на них. Есть и специальная программа, которая позволит откалибровать экран. Вместе с тем слабой стороной монитора является HDR: эксперты заметили при тестировании ошибки в режиме градаций серого, а также отметили тусклость цветов. Монитор не подходит для игр из-за отсутствия Adaptive-Sync.
5. HP U28
Лучший бюджетный 4K-монитор для дизайнеров, фотографов и т.п.
Стоимость: $511,75
Отличается точной цветопередачей, множеством разных портов (в том числе USB-C для ноутбуков) для подключения дополнительных устройств. Есть портретный режим, возможность регулировать высоту и угол поворота монитора. Правда, HDR здесь слабоват.
6. Samsung 27-inch S80UA
Лучший бюджетный 4K-монитор с USB-C
Стоимость: $399,99
Чуть дороже остальных мониторов, но качество изображения у него превосходное. Есть возможность заряжать через него ноутбуки, планшеты и пр. благодаря USB-C. Ещё из разъёмов здесь представлены DisplayPort, HDMI, порт для гарнитуры. К сожалению, у него нет встроенных динамиков и не очень качественный HDR.