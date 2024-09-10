Шестиядерный Ryzen 5 7600X3D оказался быстрее 14-ядерного i5−14600K в играх

Шестиядерный Ryzen 5 7600X3D оказался быстрее 14-ядерного i5−14600K в играхХотя разница между ними была не такая большая
Игра Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средней частотой кадров 197 к/с (R5) и 174 к/с (i5), в 1440p — со 176 и 153 к/с соответственно.
В The Last of Us в среднем в Full HD удалось получить 173 к/с (Ryzen) и 156 к/с (Intel Core), в 2К — 149 и 130 к/с соответственно.
Call of Duty Modern Warffare III тестировалась в 1080p со средним FPS 239 к/с (7600X3D) и 213 к/с (14600K), в 1440p — со 198 и 173 к/с соответственно. При повторном запуске частота кадров составила в среднем в 1080p — 277 и 249 к/с, в 1440p — 231 и 203 к/с соответственно.
Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средней производительностью на уровне 181 к/с и 159 к/с (с AMD и Intel соответственно), в 1440p — со 148 и 131 к/с в среднем соответственно.
Horizon Forbidden West в 1080p шла со средней частотой кадров 180 к/с (7600X3D) и 161 к/с (14600K), в 1440p — со 149 и 129 к/с соответственно.
God of War шла в 1080p со средним FPS 227 к/с и 202 к/с (с R5 и i5 соответственно), в 1440p — со 192 и 171 к/с соответственно.
Игра Spider-Man запускалась в Full HD со средней производительностью на уровне 305 к/с (Ryzen 5) и 272 к/с (i5), в 2К — с 252 и 224 к/с соответственно.
Resident Evil 4 тестировалась в 1080p со средней частотой кадров 265 к/с (Ryzen) и 239 к/с (Intel), в 1440p — с 225 и 199 к/с соответственно.
В игре Dying Light 2 удалось в 1080p в среднем получить 228 к/с и 210 к/с (с 7600X3D и 14600K соответственно), в 1440p — 193 и 170 к/с соответственно.
Hitman III шла в разрешении Full HD со средней производительностью 254 к/с (7600X3D) и 223 к/с (14 600К), в разрешении 2К — 212 к/с и 194 к/с соответственно.
Вывод
В разрешении 1080p разница между Ryzen 5 7600X3D и Core i5−14600K составляла 12% (230 к/с и 205 к/с), в разрешении 1440p — 13% (193 к/с и 171 к/с).
Тестовый стенд:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 5 7600X3D (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/Intel Core i5−14600K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4×16 ГБ DDR5 6000 МГц.