Шестиядерный Ryzen 5 7600X3D оказался быстрее 14-ядерного i5−14600K в играх

Игра Cyberpunk 2077 шла в 1080p со средней частотой кадров 197 к/с (R5) и 174 к/с (i5), в 1440p — со 176 и 153 к/с соответственно.

В The Last of Us в среднем в Full HD удалось получить 173 к/с (Ryzen) и 156 к/с (Intel Core), в 2К — 149 и 130 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warffare III тестировалась в 1080p со средним FPS 239 к/с (7600X3D) и 213 к/с (14600K), в 1440p — со 198 и 173 к/с соответственно. При повторном запуске частота кадров составила в среднем в 1080p — 277 и 249 к/с, в 1440p — 231 и 203 к/с соответственно.

Ghost of Tsushima запускалась в 1080p со средней производительностью на уровне 181 к/с и 159 к/с (с AMD и Intel соответственно), в 1440p — со 148 и 131 к/с в среднем соответственно.

Horizon Forbidden West в 1080p шла со средней частотой кадров 180 к/с (7600X3D) и 161 к/с (14600K), в 1440p — со 149 и 129 к/с соответственно.