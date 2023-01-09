Школьник из Якутии покончил с собой после отказа купить ему компьютер

18:36, 09 января 2023
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Школьник из Якутии покончил с собой после отказа купить ему компьютерКакой была обстановка в семье, неясно
СМИ сообщили, что якутский семиклассник покончил с собой после того, как родители отказались дать ему денег на покупку нового компьютера.
Фото: Unsplash
Утверждается, что школьник увлекался Minecraft. Он жил с мамой и отчимом. Основная версия у следствия — суицид.
Как пишет источник, семью мальчика назвали благополучной, по крайней мере на учётах она не состояла. Известно, что ребёнок перед смертью просил 50 тысяч рублей на новый компьютер. Сейчас полиция проводит проверку.