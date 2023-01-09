Школьник из Якутии покончил с собой после отказа купить ему компьютер

Утверждается, что школьник увлекался Minecraft. Он жил с мамой и отчимом. Основная версия у следствия — суицид.

Как пишет источник, семью мальчика назвали благополучной, по крайней мере на учётах она не состояла. Известно, что ребёнок перед смертью просил 50 тысяч рублей на новый компьютер. Сейчас полиция проводит проверку.