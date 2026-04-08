Шлем дополненной реальности Samsung Galaxy XR научился «превращать» 2D-фото в 3D

Опубликовано 08 апреля 2026, 15:241 мин.
Шлем дополненной реальности Samsung Galaxy XR научился «превращать» 2D-фото в 3DВидео тоже
Google и Samsung добавили в шлем дополненной реальности Galaxy XR «auto-spatialization». Фнукция «превращает» обычные двухмерные изображения, в том числе сайты, картинки и видео в трёхмерные.
Пока это скорее «эксперимент»: подходит только для контента с качеством не выше 1080p и частотой 30 кадров в секунду, а ещё работает такая функция только в одном окне и тратит немного больше заряда батареи. Да и в целом это не полное 3D-преобразование. Создается лишь эффект 3D, но все равно выглядит интересно.
Вместе с этим в шлеме появились и другие полезные «фичи»:
Можно закреплять приложения на стенах.
Теперь видны руки, когда вы взаимодействуете с виртуальными объектами в отдельном режиме.
После снятия и надевания шлема он покажет все недавние приложения.