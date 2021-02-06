Синхронизацию в Chrome начали использовать для кражи данных

Синхронизация в Chrome позволяет хранить копии закладок пользователя, истории браузера, паролей и других настроек в облаке Google. Благодаря этому человек может пользоваться браузером одинаково удобно со всех устройств.

Исследователь безопасности обнаружил, что вредоносное расширение для Chrome использует функцию синхронизации, чтобы коммуницировать с удалённым сервером злоумышленников. Хакеры также могут украсть данные владельца компьютера.

Расширение представляет собой надстройку безопасности от фирмы Forcepoint. Оно может быть использовано в качестве канала утечки из корпоративной сети в браузер Chrome злоумышленника или как способ управлять заражённым браузером на расстоянии.