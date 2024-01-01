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Компьютеры
07:30, 01 января 2024
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Sipeed Longan Pi3H: одноплатный ПК с возможностями «полноценного»

Полноразмерные порты и модульный дизайн

Sipeed всколыхнула рынок одноплатных компьютеров (SBC), выпустив Longan Pi3H, чудо размером с Raspberry Pi Zero и неожиданными возможностями.

Большие возможности в крошечном корпусе.

В отличие от своих миниатюрных собратьев, Longan Pi3H может похвастаться полноразмерными портами HDMI, USB и даже гигабитным Ethernet, что избавляет от необходимости использовать переходники. Имеется также WiFi 6 и Bluetooth 5.4 для бесперебойного стриминга и связи с устройствами.

Сменный процессорный модуль LM3H содержит SoC Allwinner H618, оперативную память и флэш-память eMMC, обеспечивая возможность будущих обновлений.

Характеристики:

  • Четырехъядерный процессор Arm Cortex-A53

  • Оперативная память LPDDR4 объемом 2 или 4 ГБ Слот для карт памяти MicroSD и опциональная флэш-память eMMC

  • HDMI 2.0a с поддержкой 4Kp60

  • 40-контактный GPIO-разъем, совместимый с Raspberry Pi-разъемом

  • Несколько вариантов предустановленной ОС: Debian, Android 12 или Linux.

Longan Pi3H стоит всего 23,90 доллара.

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