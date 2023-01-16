Сисадмин пытался найти инопланетян и едва не парализовал работу банка

Сотрудник внедрил в компьютерную систему банка программу SETI@home для анализа радиосигналов из космоса. Эта программа использовала все свободные мощности сети банка. Случилось это в конце XX – начале XXI веков. Название банка не сообщается.

Благодаря используемым мощностям сисадмин стал одним из самых высокорейтинговых участников проекта по поиску внеземной жизни. Однажды сотруднику позвонили из банка и сказали, что, кажется, на систему идёт масштабная вирусная атака. Руководство рассказало, что, похоже, компьютеры заражены вирусом, который потреблял 100% мощности ЦП и распространился на каждую рабочую станцию и сервер отдела, в котором работал сисадмин.

Тот, конечно, сразу понял, в чём дело. «Я должен был действовать быстро, чтобы предотвратить массовую панику, поэтому незамедлительно запустил код отключения на всем оборудовании и исключил возможность повторного запуска, а также удалил весь софт из сети», — рассказал сисадмин.

В результате работа системы была восстановлена, а руководство посчитало, что это была аномалия.