Системе X Window System уже 40 лет, но она актуальна как никогда

Несмотря на продолжающиеся споры и появление таких преемников, как Wayland, универсальность и адаптивность X позволили ему остаться в Unix-подобных системах, где Wayland не получил распространения.

Роберт Люптон, создатель раннего руководства по X, размышляет о его непреходящей привлекательности: "Он работал по сравнению с другими вариантами, которые у нас были". Хотя критики ссылаются на его возраст и ограничения по сравнению с современными графическими системами, X продолжает лежать в основе многих дистрибутивов Linux, демонстрируя свою устойчивость перед лицом развивающихся технологий, пишет Ars.