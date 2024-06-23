Системе X Window System уже 40 лет, но она актуальна как никогда

Опубликовано 23 июня 2024, 07:30
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Системе X Window System уже 40 лет, но она актуальна как никогдаСтойкое наследие
Оконная система X Window System, отмечающая свое 40-летие, остается неожиданно актуальной в современном технологическом ландшафте, опровергая предсказания о своей кончине, пишет редактор Ars Technica. Возникнув в 1984 году в рамках проекта Athena Массачусетского технологического института, X, позже получившая название X11, стала пионером кросс-платформенной совместимости, которая была крайне важна для ранних вычислительных сред.
Несмотря на продолжающиеся споры и появление таких преемников, как Wayland, универсальность и адаптивность X позволили ему остаться в Unix-подобных системах, где Wayland не получил распространения.
Роберт Люптон, создатель раннего руководства по X, размышляет о его непреходящей привлекательности: "Он работал по сравнению с другими вариантами, которые у нас были". Хотя критики ссылаются на его возраст и ограничения по сравнению с современными графическими системами, X продолжает лежать в основе многих дистрибутивов Linux, демонстрируя свою устойчивость перед лицом развивающихся технологий, пишет Ars.