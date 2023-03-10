Ситилинк начал продавать собственные моноблоки. Какие они

Сейчас на сайте продаётся 5 моделей моноблоков, в будущем компания планирует выпустить до 12 устройств.

Три моноблока построены на процессорах Intel Pentium и Celeron, поэтому они не подойдут для игр — скорее для повседневной работы в офисных программах и в интернете. Есть также линейка с более мощными процессорами Intel Core. На них уже можно проводить графическую обработку, видеомонтаж, 3D-моделирование и т.д. Цены на модели начинаются с 39 990 рублей. Максимальная стоимость — 61 990 рублей (с учётом скидки).

Так, у флагманских моделей Sunwind Ultra AiO 27i установлены Intel Core i7-10610U, 27-дюймовые дисплеи и ОС Windows 11 Pro. Компьютеры можно апгрейдить: есть два слота оперативной памяти. Что касается бюджетных моделей, то они работают на Intel Celeron N4020 и Pentium N5030.