Ситилинк обновил Конфигуратор ПК: быстрый подбор, без ошибок и с гарантией 3 года

Все компьютеры собираются по индивидуальному заказу. Перед отправкой инженеры Ситилинка проверяют комплектующие и проводят тестирование готовой системы. На собранный ПК предоставляется гарантия 3 года, а если у отдельных комплектующих она больше, то она сохраняется.

Готовый компьютер можно заказать с доставкой, либо забрать самостоятельно — доступно более 34 000 пунктов выдачи по всей стране. Также можно купить комплектующие без сборки или выбрать подходящий готовый ПК.

Дополнительно пользователи могут сохранять свои сборки, изучать варианты других клиентов или воспользоваться услугой «Подберите мне ПК», заполнив простую форму. Сейчас на услугу сборки действует скидка 60%.