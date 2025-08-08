Ситуацию с угрозами Трампа ввести 100%-пошлины на полупроводники объяснили

Полупроводники — это микрочипы, которые используются в смартфонах, компьютерах, игровых приставках, медицинских приборах и солнечных панелях. Они изготавливаются в основном из кремния и могут проводить электричество или изолировать его, что позволяет им управлять работой электроники.

Большая часть мировых чипов производится в Азии. Лидером является тайваньская TSMC, поставляющая микросхемы для Apple, Nvidia и Microsoft. Второе место занимает Южная Корея с Samsung и SK Hynix, особенно сильная в производстве памяти. США также имеют своих производителей, например Intel, но хотят расширить внутреннее производство.

По мнению экспертов, пошлины могут привести к росту цен на электронику или задержкам поставок, если компании будут спешно переносить производство. Однако крупнейшие производители, такие как Apple, Samsung и SK Hynix, скорее всего, избежат новых налогов благодаря своим заводам в США.