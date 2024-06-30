SK hynix представила предназначенный для ИИ твердотельный накопитель PCIe 5.0

Опубликовано 30 июня 2024, 06:45
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SK hynix представила предназначенный для ИИ твердотельный накопитель PCIe 5.0И высокопроизводительных ПК
SK hynix анонсировала свой новейший NVMe SSD, PCB01, ознаменовавший выход компании на рынок PCIe 5.0 SSD. Продвигаемый для рынка ИИ, PCB01 может похвастаться скоростями чтения и записи 14 ГБ/с и 12 ГБ/с соответственно, а также 30-процентным увеличением энергоэффективности по сравнению с предыдущими моделями. Несмотря на заявления об оптимизации под ИИ, подробные спецификации не выделяют его среди конкурентов в задачах ИИ, пишет Tom’s Hardware.
Представленный на GTC 2024, PCB01 нацелен не только на ПК с искусственным интеллектом, но и на рынки игровых и премиум ПК. Чжэ-Юн Юнн, руководитель отдела планирования продуктов NAND компании SK hynix, особо отметил ее способность загружать большие языковые модели в системную память менее чем за секунду, что повышает производительность локального ИИ.
Этот продукт стал первым фирменным твердотельным накопителем SK hynix с интерфейсом PCIe Gen 5, превосходящим по скорости и эффективности предыдущие модели. Этот накопитель конкурирует с другими твердотельными накопителями PCIe 5.0, его отличительная особенность заключается в увеличенной пропускной способности и энергоэффективности.