Компьютеры
Опубликовано 30 июня 2024, 06:45
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SK hynix представила предназначенный для ИИ твердотельный накопитель PCIe 5.0

И высокопроизводительных ПК
SK hynix анонсировала свой новейший NVMe SSD, PCB01, ознаменовавший выход компании на рынок PCIe 5.0 SSD. Продвигаемый для рынка ИИ, PCB01 может похвастаться скоростями чтения и записи 14 ГБ/с и 12 ГБ/с соответственно, а также 30-процентным увеличением энергоэффективности по сравнению с предыдущими моделями. Несмотря на заявления об оптимизации под ИИ, подробные спецификации не выделяют его среди конкурентов в задачах ИИ, пишет Tom’s Hardware.
SK hynix представила предназначенный для ИИ твердотельный накопитель PCIe 5.0
© Ferra

Представленный на GTC 2024, PCB01 нацелен не только на ПК с искусственным интеллектом, но и на рынки игровых и премиум ПК. Чжэ-Юн Юнн, руководитель отдела планирования продуктов NAND компании SK hynix, особо отметил ее способность загружать большие языковые модели в системную память менее чем за секунду, что повышает производительность локального ИИ.

Этот продукт стал первым фирменным твердотельным накопителем SK hynix с интерфейсом PCIe Gen 5, превосходящим по скорости и эффективности предыдущие модели. Этот накопитель конкурирует с другими твердотельными накопителями PCIe 5.0, его отличительная особенность заключается в увеличенной пропускной способности и энергоэффективности.

Источник:Tom’sHardware
Автор:Максим Многословный
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