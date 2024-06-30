SK hynix представила предназначенный для ИИ твердотельный накопитель PCIe 5.0

Представленный на GTC 2024, PCB01 нацелен не только на ПК с искусственным интеллектом, но и на рынки игровых и премиум ПК. Чжэ-Юн Юнн, руководитель отдела планирования продуктов NAND компании SK hynix, особо отметил ее способность загружать большие языковые модели в системную память менее чем за секунду, что повышает производительность локального ИИ.

Этот продукт стал первым фирменным твердотельным накопителем SK hynix с интерфейсом PCIe Gen 5, превосходящим по скорости и эффективности предыдущие модели. Этот накопитель конкурирует с другими твердотельными накопителями PCIe 5.0, его отличительная особенность заключается в увеличенной пропускной способности и энергоэффективности.