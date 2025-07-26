SK hynix создаст чипы GDDR7 в подготовке к новым видеокартам RTX 50 SUPER

До недавнего времени GDDR7-память была доступна только в объёме 2ГБ на чип, что ограничивало её использование. Первыми 3ГБ-чипы представила Samsung — они уже используются в ноутбучной RTX 5090 и профессиональной RTX PRO 6000 Blackwell. Теперь к ним присоединится и SK hynix.

Переход на 3ГБ-чипы позволяет NVIDIA увеличивать общий объём видеопамяти без изменения ширины шины. По слухам, RTX 5080 SUPER получит 24ГБ, RTX 5070 SUPER — 18ГБ, а RTX 5060 — 12ГБ памяти.

SK hynix также планирует использовать такую память для ИИ-решений и серверов. Компания уже готовит LPDDR-модули и расширяет линейку GDDR7 для нейросетевых задач.