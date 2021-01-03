Схожие по цене видеокарты NVIDIA и AMD сравнили в играх

Модели проверяли в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 пикселей. Для теста использовали игры Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project Cars 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Total War Saga: Troy.

Автор составил диаграмму среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх. По ней видно, что и с разгоном и без GeForce GTX 1660 быстрее конкурента.