Компьютеры
Вчера 20:52
Схожие по цене видеокарты NVIDIA и AMD сравнили в играх
Стоимостью примерно 20 тысяч рублей
Автор сайта Overclockers протестировал в играх видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 и AMD Radeon RX 580. Они работали в связке с процессором Core i5-10400F. Обе видеокарты стоят около 20-22 тысяч рублей.
Модели проверяли в разрешениях 1920 x 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440 пикселей. Для теста использовали игры Crysis Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project Cars 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Total War Saga: Troy.
Автор составил диаграмму среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх. По ней видно, что и с разгоном и без GeForce GTX 1660 быстрее конкурента.
Overclockers
Видеокарта NVIDIA также была вне конкуренции по соотношению цена/производительность.