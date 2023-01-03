Сколько геймеров уже перешли на Windows 11

13:24, 03 января 2023
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Сколько геймеров уже перешли на Windows 11Статистика Steam
Доля Windows 11 достигла 28,42% среди пользователей Steam. Новая операционная система продолжает потихоньку теснить Windows 10.
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Каждый месяц Valve проводит опрос, чтобы собрать информацию о конфигурациях ПК пользователей Steam. Эти данные помогают разработчикам оптимизировать свои игры.
В декабре 2022 года по операционным системам результаты получились такие:
- 64-разрядная версия Windows 10: 65,42% (-0,18)
- Windows 11: 28,42% (+0,44)
- 64-разрядная версия Windows 7: 1,66% (-0,22)
- 64-разрядная версия Windows 8: 0,41%
- 32-разрядная версия Windows 7: 0,11%