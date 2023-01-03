Компьютеры
13:24, 03 января 2023
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Сколько геймеров уже перешли на Windows 11

Статистика Steam

Доля Windows 11 достигла 28,42% среди пользователей Steam. Новая операционная система продолжает потихоньку теснить Windows 10.

Сколько геймеров уже перешли на Windows 11

Фото: Unsplash

Каждый месяц Valve проводит опрос, чтобы собрать информацию о конфигурациях ПК пользователей Steam. Эти данные помогают разработчикам оптимизировать свои игры.

В декабре 2022 года по операционным системам результаты получились такие:

  • 64-разрядная версия Windows 10: 65,42% (-0,18)
  • Windows 11: 28,42% (+0,44)
  • 64-разрядная версия Windows 7: 1,66% (-0,22)
  • 64-разрядная версия Windows 8: 0,41%
  • 32-разрядная версия Windows 7: 0,11%
Источник:Neowin
Теги:
#Windows 11
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#Steam
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