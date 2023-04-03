Сколько компьютеров уже перешли на новейшую Windows 11

Сколько компьютеров уже перешли на новейшую Windows 11Свежая статистика
По данным аналитического агентства StatCounter, доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft впервые превысила 20%. Это произошло в марте 2023 года, спустя полгода после официального релиза новой операционной системы.
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Windows 11 является преемницей Windows 10, которая до сих пор занимает лидирующую позицию на рынке. По состоянию на март 2023 года, Windows 10 установлена на 73,46% компьютеров с ОС от Microsoft. На третьем месте расположилась Windows 7 с долей в 3,73%, а на четвёртом и пятом — Windows 8.1 и Windows 8 с долями в 0,84% и 0,51% соответственно.
Аналитики отмечают, что в последние месяцы наблюдается значительное снижение долей Windows 7 и 8.1. Это связано с тем, что Microsoft прекратила поддержку этих версий ОС и перестала выпускать обновления безопасности для них.