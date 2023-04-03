Сколько компьютеров уже перешли на новейшую Windows 11

Windows 11 является преемницей Windows 10, которая до сих пор занимает лидирующую позицию на рынке. По состоянию на март 2023 года, Windows 10 установлена на 73,46% компьютеров с ОС от Microsoft. На третьем месте расположилась Windows 7 с долей в 3,73%, а на четвёртом и пятом — Windows 8.1 и Windows 8 с долями в 0,84% и 0,51% соответственно.