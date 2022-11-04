Сколько можно: процессоры Ryzen до сих пор замедлены на Windows 11

Дополнительные данные показывают, что ошибка распространена во всех поколениях семейства Ryzen. Тестирование показало, что Ryzen 9 5900X на свежеустановленной Windows 11 22H2 работает на 20% быстрее, чем на той, что получила обновления. Например, результаты в Cyberpunk 2077 были на 15% лучше, а Shadow of the Tomb Raider — на 20%.