Сколько на самом деле должны стоить современные видеокарты

Соотношение цены и производительности рассчитывается с помощью индекса 4K от 3DCenter, который тщательно собирает данные на основе длинного списка обзоров. Дело в том, что многие карты, выпущенные в основном в 2021 году, изначально продавались по завышенной цене. Теперь же наконец стоимость начала снижаться.

По подсчётам 3DCenter, выбравшего RTX 3070 в качестве точки отсчёта, большинство топовых моделей NVIDIA должны стоить намного дешевле. С видеокартами среднего уровня ситуация чуть лучше. Посмотреть на сравнительные таблицы можно ниже: