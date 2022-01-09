Сколько новых видов вирусов появилось для компьютеров Apple в 2021 году

Всего эксперт насчитал восемь семейств: ElectroRAT, SilverSparrow, XcodeSpy, ElectrumStealer, WildPressure, XLoader, ZuRu и CDDS (другое имя — MacMa).

Первый вредонос ElectroRAT — это на самом деле кроссплатформенный троян. Он обеспечивает удалённый доступ к компьютеру жертвы, чтобы украсть криптовалюту пользователей. SilverSparrow удивил пользователей тем, что они не могут понять, как именно он распространяется. XcodeSpy — вредонос, нацеленный на разработчиков софта. ElectrumStealer, как и ElectroRAT, направлен на криптовалютные кошельки пользователей. WildPressure атаковал промышленные предприятия. XLoader — тоже кроссплатформенный, по сути это macOS-версия Formbook, который ворует пароли. ZuRu показывает навязчивую рекламу и доставляет на компьютер жертвы дополнительные трояны. И наконец CDDS использует уязвимость нулевого дня в macOS.