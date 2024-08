Сколько производительности потеряет Core i9, если поставить его в самую дешёвую матплату

Первым делом 14900K запустили с H610 в стоке. Без вентиляторов энергопотребление составляло 60 Вт, с системой охлаждения — 170 Вт.

Разница между вариантами с H610 60 Вт, 170 Вт и Z790 300 Вт — ниже на изображениях.

Игровая производительность с RTX 3080 Ti в Cyberpunk 2077 (высокие настройки графики, DLSS Ultra) была даже с H610 170 Вт ниже на 20%, чем с Z790 300 Вт. А разница между H610 60 Вт и Z790 300 Вт — 40%.

В The Last of Us разница между стоком H610 60 Вт и H610 170 Вт составила примерно 10−15%. По FPS временами разница между H610 170 Вт и Z790 300 Вт временами — 25%.

В Total War прирост производительности у Z790 300 Вт был незначительным. Чуть больше 10 к/с по сравнению с H610 170 Вт. Наконец, в Pandora с FSR Ultra сборка Z790 300 Вт была лучше всего на 10%.