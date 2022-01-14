Сколько среди игроков в Steam владельцев старых видеокарт: наглядная диаграмма

Что касается видеокарт, то больше всего пользователей у семейства Turing (GTX 1600 и RTX 2000). Самая популярная серия — видеокарты семейства Pascal (GTX 1000). И это довольно старая серия: первые две модели Pascal — GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1070 — были представлены в начале мая 2016 года. По графику видно, что видеокартами этого семейства пользуются 25,6% игроков.

Новейшие видеокарты NVIDIA Ampere (RTX 3000) пока не получили такого распространения. Их доля пока достигла почти 12%.