Сколько стоит флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3080 с 12 ГБ памяти

В немецком интернет-магазине разместили две модели производителя MSI — GAMING Z TRIO по цене 1699 евро и SUPRIM X по цене 1799 евро. Это на 300 и 400 евро соответственно дороже, чем модели на 10 ГБ, продающиеся в этом же магазине.

Рекомендованная цена RTX 3080 12GB пока неизвестна. Вполне возможно, что NVIDIA вообще её не сообщит, ведь модели Founders Edition не будет. Обновлённые карты RTX 3080 будут доступны только через партнёров.

Такая же высокая стоимость подтвердилась и во французском магазине.