Сколько в России сейчас стоят видеокарты

Сообщается, что в настоящее время модель NVIDIA GeForce RTX 3060, которую считают «базовой», стоит в российской рознице от 77 до 90 тысяч рублей. А рекомендованная цена для неё составляет $330, или 24 тысячи рублей. AMD Radeon RX 6600 XT предлагают за 68–78 тысяч рублей. Цена тоже втрое выше рекомендованной.

Более «крутые» модели стоят ещё дороже. GeForce RTX 3070 — 115–125 тысяч рублей (на 270% дороже рекомендованной), Radeon RX 6700XT — от 100 до 115 тысяч, GeForce RTX 3080 — 165–180 тысяч, AMD Radeon RX 6800XT — 160–175 тысяч, GeForce RTX 3090 — более 300 тысяч рублей.

Помимо майнеров, на цены влияют дефицит комплектующих, а также жадность продавцов, как считают эксперты.