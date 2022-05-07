Сколько ядер будет у грядущих мощных процессоров AMD

Совсем недавно AMD представила свои процессоры Threadripper PRO 5000 на основе архитектуры Zen 3 и дала Lenovo эксклюзивные права на запуск. AMD Ryzen Threadripper 7000 станут продолжением. Сообщается, что они получат до 96 ядер и 192 потоков. Чипы будут изготовлены по 5-нм техпроцессу.

Эти процессоры будут разработаны исключительно для пользователей высокопроизводительных и экстремальных рабочих станций. Поскольку количество ядер такое же, как у серверных EPYC Genoa, компания, вероятно, будет использовать в Threadripper 7000 тот же кристалл, но с отключенными для стандартных потребителей определёнными деталями.