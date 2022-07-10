Сколько зарабатывают «белые» хакеры

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Сколько зарабатывают «белые» хакерыЕжемесячный доход может разниться
«Белый» хакер Глеб Скворцов рассказал, сколько зарабатывает на этом деле. «Белыми» называют специалистов, которые ищут уязвимости в продуктах и сообщают о них компаниям. Соответственно главный источник дохода тут — вознаграждения.
По словам Скворцова, максимальное вознаграждение, которое могут заплатить «белому» хакеру за найденную им уязвимость в рамках программы bug bounty, достигает сотен тысяч долларов. В целом, чем опаснее уязвимость, тем больше можно получить за её обнаружение. Минимальная выплата составляет $50.
Сам Скворцов получал разовые вознаграждения суммой более $3 тысяч. А свой ежемесячный доход он оценивает в примерно $10 тысяч. Это зависит от приложенных усилий и везения. Если хакер поленится, то за месяц может выйти и $100.