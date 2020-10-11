Скопированный с Android-смартфонов текст разрешат вставить сразу в Windows 10

С обновлением Windows 10 October 2018 Update компания Microsoft добавила в систему поддержку опции Cloud Clipboard. Она позволяет копировать изображения и текст с одного компьютера на другой с помощью облачного буфера обмена.

Скоро подобная функция станет доступна и для Android-смартфонов. Microsoft тестирует её в бета-версии SwiftKey.

«Копируйте и вставляйте текст с других ваших устройств. Когда опция включена, Microsoft принимает данные из буфера обмена, чтобы синхронизировать их с вашим Windows-устройством», — описывает компания опцию.

Благодаря новой функции можно будет, например, скопировать URL в мобильном браузере и тут же вставить его в браузере на компьютере.