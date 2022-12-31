Скоро представят игровые OLED-мониторы с "нормальной" частотой обновления: 240 Гц

OLED может обеспечить лучшее качество изображения и более быстрое время отклика, чем светодиодные или IPS-аналоги, но, к сожалению, редко могут сравниться с ними в обеспечении высокой частоты обновления.

Так, на конференции CES 2023 будет представлено несколько OLED-мониторов с частотой обновления 240 Гц, сообщает The Verge. Одним из наиболее интересных предложений будет Corsair Xeneon Flex, 45-дюймовый OLED-монитор с настраиваемой кривизной и ценой в $1 999.

Но это далеко не все, поэтому ждем и надеемся, что там же представят более бюджетные варианты. А в особенности те, что официально будут поставляться в Россию.