Скорость чтения до 12 ГБ/с, записи до 11 ГБ/с: представлены SSD T-Force GC PRO Gen5

T-Force GC PRO оснащен запатентованным ультратонким графеновым теплораспределителем, обеспечивающим эффективный контроль температуры и позволяющим использовать его в паре с радиатором M.2 SSD любой материнской платы для «оптимального охлаждения».

Твердотельные накопители емкостью 2 и 4 ТБ поддерживают новейший протокол NVMe 2.0 и оснащены технологией 4K LDPC для повышения долговечности и безопасности данных.

Кроме того, SSD оснащены системой Security Isolation для защиты от внешних угроз и контролируются с помощью программного обеспечения S.M.A.R.T., предоставляя пользователям данные о производительности и состоянии в режиме реального времени.