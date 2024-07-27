Скорость чтения до 12 ГБ/с, записи до 11 ГБ/с: представлены SSD T-Force GC PRO Gen5

Опубликовано 27 июля 2024, 22:30
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Скорость чтения до 12 ГБ/с, записи до 11 ГБ/с: представлены SSD T-Force GC PRO Gen5Будете обновляться?
TeamGroup представила новые SSD T-Force GC PRO Gen5, обещающие «исключительную скорость и эффективность». Благодаря контроллеру InnoGrit и усовершенствованной архитектуре DRAM Cache эти SSD достигают скорости последовательного чтения до 12 500 МБ/с и скорости записи до 11 000 МБ/с.
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T-Force GC PRO оснащен запатентованным ультратонким графеновым теплораспределителем, обеспечивающим эффективный контроль температуры и позволяющим использовать его в паре с радиатором M.2 SSD любой материнской платы для «оптимального охлаждения».
Твердотельные накопители емкостью 2 и 4 ТБ поддерживают новейший протокол NVMe 2.0 и оснащены технологией 4K LDPC для повышения долговечности и безопасности данных.
Кроме того, SSD оснащены системой Security Isolation для защиты от внешних угроз и контролируются с помощью программного обеспечения S.M.A.R.T., предоставляя пользователям данные о производительности и состоянии в режиме реального времени.
Источник:WCCFTech
Автор:Максим Многословный
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