Скорость работы бюджетной NVIDIA RTX 3050 Ti засветилась в бенчмарке

В бенчмарке тестировали ноутбук с GeForce RTX 3050 Ti и процессором Intel Core i7-11800H. В тесте OpenCL система набрала 71 803 балла. Это больше, чем у настольной видеокарты GeForce RTX 2060, пишет iXBT. Данная модели набирает немногим более 70 000 баллов.

Помимо этого, бенчмарк подтвердил характеристики видеокарты GeForce RTX 3050 Ti. Она получила 4 ГБ памяти GDDR6, 2560 ядер CUDA. Графический процессор работает на частоте 1,49 ГГц.

Напомним, ноутбуки с GeForce RTX 3050 Ti должны поступить в продажу летом.