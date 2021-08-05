Скорость работы Chrome с блокировщиками рекламы и в чистом виде сравнили

Исследователи изучили 15 самых скачиваемых блокировщиков рекламы браузера. Среднее время загрузки сайта без этих дополнений - 17,5 секунд. При этом даже наиболее простой блокировщик поможет сократить длительность загрузки до 7,4 секунды.

Также оказалось, что одно установленное расширение браузера может увеличить скорость загрузки сайта до 400 миллисекунд. Evernote Web Clipper, Dark Reader, Avira, Ubersuggest, Subsitutions названы самыми “тяжёлыми” расширениями. Помимо них, существуют AdGuard AdBlocker, AdBlock, Ghostery, которые не только являются одними из самых "тяжёлых" расширений, но и влияют негативно на скорость загрузки. Вообще действует правило: чем больше вообще расширений, тем дольше грузится страница.

Блокировщики рекламы в целом делают работу браузера медленнее. При этом, по словам авторов исследования, они обеспечивают эффективную работу с несколькими страницами. Также благодаря блокировщикам сайт грузится быстрее.

Однако снизить потребление памяти могут помочь расширения.