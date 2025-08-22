Следующее поколение ИИ-чипа Intel показали на фото

Опубликовано 22 августа 2025, 16:301 мин.
Следующее поколение ИИ-чипа Intel показали на фотоОн… большой
Intel готовит новое поколение ИИ-чипов под кодовым названием Jaguar Shores. Тестовый образец впервые появился в Сети. Чип предназначен для работы с высокопроизводительными вычислениями и может помочь бизнесу Intel вернуться в топы. Или похоронить окончательно.
© Соцсети
Тестовый образец был показан Андреасом Шиллингом и сейчас используется командой инженеров для проверки системы охлаждения. Чип установлен на опытной плате и имеет внушительные размеры — 92,5 мм на 92,5 мм. Внутри видно четыре отдельных модуля и восемь слотов памяти HBM.
Ранее Intel отменила планы по выпуску Falcon Shores и сосредоточилась на Jaguar Shores. Новый чип станет первой платформой компании для работы на уровне серверных стоек и, в теории, будет конкурировать с решениями Nvidia и AMD.
Пока детали архитектуры чипа остаются неизвестными.
Источник:wccftech
Автор:Максим Многословный
Теги: