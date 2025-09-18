Следующий MacBook Pro получит полноценный сенсорный экран — инсайдер

Опубликовано 18 сентября 2025, 20:251 мин.
Следующий MacBook Pro получит полноценный сенсорный экран — инсайдерНаконец
Apple долгое время не добавляла сенсорные экраны в свои ноутбуки, но это может измениться. Аналитик Мин-Чи Куо сообщает, что компания готовит первый MacBook Pro с OLED-дисплеем и поддержкой сенсорного ввода. Запуск может состояться в конце 2026 или начале 2027 года.
© Apple
До сих пор единственным «сенсорным» элементом на Mac был Touch Bar — узкая полоска над клавиатурой, появившаяся в 2016 году и оставшаяся до 13-дюймового MacBook Pro с M2, снятого с производства в 2023 году. Она позволяла ограничено управлять функциями ноутбука и приложениями.
Согласно аналитику, в 2025 году Apple представит модели MacBook Pro на процессорах M5, а затем — OLED-версии с чипом следующего поколения M6.
Куо также намекает, что сенсорные экраны могут появиться и в более доступных MacBook, включая будущий MacBook Air.