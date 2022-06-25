Слишком дорогая и слабая: видеокарте AMD Radeon RX 6400 дали оценку

В целом эксперт пришёл к выводу, что Radeon RX 6400 представляет собой «современный» графический процессор с самой низкой производительностью. Однако в модели урезано слишком много функций, а цена недостаточно низка, чтобы действительно считаться бюджетной картой. Из плюсов обозреватель перечислил следующие: компактный размер, не нужен кабель питания, легко найти в продаже.

Основными конкурентами RX 6400 являются более старые GTX 1650 Super и GTX 1650 от NVIDIA, а также RX 5500 XT предыдущего поколения от AMD и немного более дорогая RX 6500 XT.

Видеокарта позволяет играть без тормозов в разрешении 1080p и средних настройках. Её протестировали в Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion, Borderlands 3, Microsoft Flight Simulator 2020, Total War: Warhammer 3, Forza Horizon 5, Far Cry 6. Результаты можно видеть ниже: