Слишком дорого: раскрыта цена видеокарты GeForce RTX 4070 Ti

Сообщается, что потребителям в Китае придётся заплатить очень высокую цену в 7199 юаней (около 61 тысячи рублей) за видеокарту. Важно то, что за эти деньги можно купить, например, новую RTX 3090 Ti с более высокой производительностью.

Напомним, что NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti пришла на смену «невыпущенной» видеокарте GeForce RTX 4080 12 ГБ, которая была весьма спорным продуктом. Во время анонса RTX 4080 12 ГБ компания установила цену в 899 долларов.