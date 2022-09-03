Слиты финальные подробности о новом поколении процессоров Intel Raptor Lake

Сообщается, что Intel готовит к выпуску в общей сложности 14 моделей. Это шесть стандартных — Core i9 13900K, Core i7 13700K, Core i5 13600k, Core i9 13900, Core i7 13700 и Core i5 13400. Пять из них оснащены интегрированной графикой Arc A780H. Intel предоставляет возможность разгона встроенного графического процессора для процессоров серии K.

В данной линейке TDP будет варьироваться от 125 Вт для серии K до 65 Вт для серии без K. Количество ядер будет меняться от 24 до 10.