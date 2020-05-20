«Сломавшее» звук обновление Windows 10 вызвало ещё и «синий экран смерти»

Сначала пользователи рассказали, что после установки KB4556799 у них начались проблемы со звуком: он то искажался, то пропадал. Также люди сообщили, что не могут войти в свой профиль пользователя и получить доступ к файлам.

Теперь стало известно, что спектр проблем с обновлением шире. По словам пользователей, система также показывает «синий экран смерти» и подменяет шрифты в Outlook. Стоит отметить, что первая проблема проявляется сразу после установки KB4556799 и KB4552931.

По-прежнему, решить проблемы помогает удаление установленного апдейта. Также стоит помнить, что в конце мая Microsoft выпустит новое крупное обновление.