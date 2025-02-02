Слова Nvidia о самых быстрых GPU для ИИ подвергли критике после успеха DeepSeek

Опубликовано 02 февраля 2025, 12:451 мин.
Слова Nvidia о самых быстрых GPU для ИИ подвергли критике после успеха DeepSeekМожно и на более старых обучать
Nvidia рекламирует свои новые графические процессоры серии RTX 50 в том числе и как самые быстрые для работы с моделями искусственного интеллекта DeepSeek, утверждая, что они способны превзойти любое компьютерное оборудование. Однако это заявление упускает из виду важный момент, связанный с недавним успехом DeepSeek, пишут СМИ.
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Китайская DeepSeek недавно показала, что ее модель ИИ R1 работает так же хорошо, как модель OpenAI o1, несмотря на то, что она была обучена на менее мощных графических процессорах Nvidia (H800). Это говорит о чем? О том, что для достижения передовых результатов в области ИИ не обязательно требуется высококлассное оборудование Nvidia, которое сейчас компания пытается продать. Некоторые в Сети обвиняют компанию во лжи, кто-то защищает её позицию.
Тем временем модель DeepSeek R1 уже доступна на таких платформах, как AWS и Azure.