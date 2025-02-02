Слова Nvidia о самых быстрых GPU для ИИ подвергли критике после успеха DeepSeek

Китайская DeepSeek недавно показала, что ее модель ИИ R1 работает так же хорошо, как модель OpenAI o1, несмотря на то, что она была обучена на менее мощных графических процессорах Nvidia (H800). Это говорит о чем? О том, что для достижения передовых результатов в области ИИ не обязательно требуется высококлассное оборудование Nvidia, которое сейчас компания пытается продать. Некоторые в Сети обвиняют компанию во лжи, кто-то защищает её позицию.

Тем временем модель DeepSeek R1 уже доступна на таких платформах, как AWS и Azure.