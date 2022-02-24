Сложная гибридная архитектура против «тяжёлых» ядер: Intel Core i5-12400 сравнили с процессорами Ryzen 5 и Ryzen 7

Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech протестировал в трёх играх и четырёх рабочих ПО производительность сборок на базе процессоров Intel (i5-12400, i5-12600К, i9-12900К) и AMD (5600Х, 5700G). При этом проверялась также работа встройки UHD 730 (i5-12400), UHD 770 ОС (i5-12600К) и Vega 8 ОС (5700G).

Из игровых проектов процессоры тестировались в Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Siege. Лучшая средняя производительность у Core i5-12400 была в Rainbow Six Siege на ультра-настройках в QHD: она составила 356 к/с, в то же время у Ryzen 5 5600X - 381 к/с, у Ryzen 7 5700G - 372 к/с; худшая - в Cyberpunk 2077 в QHD с высоким пресетом: 92 к/с против 87 к/с (Ryzen 5) и 86 к/с (Ryzen 7). Все остальные замеры вы можете увидеть ниже.