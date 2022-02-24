Сложная гибридная архитектура против «тяжёлых» ядер: Intel Core i5-12400 сравнили с процессорами Ryzen 5 и Ryzen 7

Сложная гибридная архитектура против «тяжёлых» ядер: Intel Core i5-12400 сравнили с процессорами Ryzen 5 и Ryzen 7Об этом - в выпуске на YouTube-канале PRO Hi-Tech
Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech протестировал в трёх играх и четырёх рабочих ПО производительность сборок на базе процессоров Intel (i5-12400, i5-12600К, i9-12900К) и AMD (5600Х, 5700G). При этом проверялась также работа встройки UHD 730 (i5-12400), UHD 770 ОС (i5-12600К) и Vega 8 ОС (5700G).
Из игровых проектов процессоры тестировались в Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Siege. Лучшая средняя производительность у Core i5-12400 была в Rainbow Six Siege на ультра-настройках в QHD: она составила 356 к/с, в то же время у Ryzen 5 5600X - 381 к/с, у Ryzen 7 5700G - 372 к/с; худшая - в Cyberpunk 2077 в QHD с высоким пресетом: 92 к/с против 87 к/с (Ryzen 5) и 86 к/с (Ryzen 7). Все остальные замеры вы можете увидеть ниже.
Что касается рабочих программ, то среди них были Da Vinci, Adobe Premiere 2022, Blender, «Компас 3D». В целом результаты оказались неоднозначными. Так, в Da Vinci процессор i5-12400 показал худшие результаты по сравнению с остальными (7 минут 46 секунд), в Adobe Premiere 2022 - тоже (5 минут 9 секунд), а вот в Blender он обошёл 5700G (4 минуты 56 секунд против 6 минут 5 секунд), в «Компасе 3D» - оба процессора Ryzen (1998 баллов против 1890 баллов у Ryzen 5 и 1729 баллов у Ryzen 7). Все результаты - ниже.
Далее эксперт перешёл к тестированию встройки в Rainbow Six Siege, Warzone, World of Tanks. В игре Rainbow Six Siege лучший результат на низких настройках в Full HD показал 5700G: 100 к/с в среднем против 63 к/с у i5-12600К и 38 к/с у i5-12400. То же самое касается других проектов.
В рабочем ПО («Компас 3D») также i5-12400 оказывается хуже конкурентов с 12 баллами и 1 к/с против 35 баллов и 6 к/с у Ryzen.
В целом, по мнению специалиста, выбор процессора из представленных нужно делать исходя из цели. Если вам нужно использовать только интегрированную графику, то лучше приобрести Ryzen вместо Intel. В то же время если у вас будет именно дискретная графика, то i5-12400 может дать довольно неплохую производительность в играх.