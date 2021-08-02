Случайно раскрыты характеристики новейшего интерфейса для подключения техники к компьютеру

Утечка показала, что Thunderbolt 5 будет характеризоваться пропускной способностью до 80 Гбит/сек. Это в два раза больше, чем у существующих Thunderbolt 4 и USB 4. Также становится ясно, что Intel намерена использовать дополнительную полосу пропускания через тот же разъём USB-C.

Помимо этого, интерфейс поддерживает новую технологию модуляции PAM-3. Это позволит Thunderbolt 5 достичь более высокой пропускной способности, чем в более стандартной NRZ.

Напомним, Intel представила Thunderbolt 4 в прошлом году, однако последние модели Apple Mac и iPad Pro по-прежнему поддерживают только Thunderbolt 3.