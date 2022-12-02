Случилось чудо: перекупы с трудом продают видеокарты RTX 4080 и предлагают их по рекомендованной производителем цене

Как отмечает Videocardz, RTX 4080 плохо продаётся, так его холодно встретили и игровое сообщество, и даже энтузиасты NVIDIA. вСе одинаково устали от дефицита и завышенных цен на графические процессоры. С выходом новых карт все рассчитывали, что скоро появится что-то более доступное. Но вместо этого NVIDIA отменила более дешёвую модель RTX 4080 12 ГБ за 899 долларов, оставив более дорогие.

Один из перекупов, который приобрёл шесть видеокарт RTX 4080, теперь продаёт каждую по рекомендованной розничной цене. Он вынужден это делать из-за низкого спроса.