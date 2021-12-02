Слухи о скором выпуске видеокарты RTX 2060 с 12 ГБ памяти официально подтвердились

Компьютеры
Сегодня в 09:14
1 мин.
Слухи о скором выпуске видеокарты RTX 2060 с 12 ГБ памяти официально подтвердилисьДалее только анонс и старт продаж
Последние пару недель по сети активно ходили слухи о скором анонсе обновлённой NVIDIA RTX 2060. Главной особенностью апдейта, якобы, должно стать увеличение видеопамяти до 12 ГБ.
Теперь же компания сама подтвердила факт работы над «старой» новой видеокартой. В свежем обновлении графического драйвера, в разделе с «нововведениями» появилось упоминание поддержки GeForce RTX 2060 12 ГБ.
Самое интересное во всём этом, что официального анонс до сих пор так и не произошло. Как итог — точных данных о производительности и характеристиках новинки мы также не знаем.
Напомним, что ранее российский энтузиаст создал свою версию RTX 2060 с 12 ГБ памяти. При этом тесты, проведённые им, не показали особого прироста производительности. «Буст мощности», по словам специалиста, можно было наблюдать лишь в каких-то узкоспециализированных задачах, например, рендеринге.
Источник: Wccftech