Слухи о скором выпуске видеокарты RTX 2060 с 12 ГБ памяти официально подтвердились

Теперь же компания сама подтвердила факт работы над «старой» новой видеокартой. В свежем обновлении графического драйвера, в разделе с «нововведениями» появилось упоминание поддержки GeForce RTX 2060 12 ГБ.

Самое интересное во всём этом, что официального анонс до сих пор так и не произошло. Как итог — точных данных о производительности и характеристиках новинки мы также не знаем.