Смартфонный процессор Snapdragon 888 выпустили в варианте для настольных компьютеров

Snapdragon 888 Mobile Hardware Development Kit представляет собой самодостаточный компьютер, собранный на одной печатной плате размером 100 х 85 мм. Он имеет встроенный чипсет Snapdragon 888, а также адаптеры Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 и NFC. Ещё у одноплатного компьютера есть 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 3.0. Помимо этого есть слоты M.2.

Что касается разъёмов, то предусмотрены разъём для наушников, два порта USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C, один HDMI 2.0.

Платформа может работать с сенсорным экраном диагональю 6,65 дюйма и модулями камер. Стоимость Snapdragon 888 Mobile Hardware Development Kit составляет $1349.