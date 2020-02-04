«Смерть» Windows 7 наконец спровоцировала переход на Windows 10

Это стало ясно из отчёта компании Net Applications по распространённости операционных систем в январе 2020 года.

Так доля Windows 10 в январе выросла на несколько пунктов и составила 57,8%. В декабре прошлого года она равнялась 54,62%. «Семёрка» при этом пока находится на втором месте со своим 25,66-процентным «куском».

На третьем месте разместилась Windows 8.1 с 3,38%, а на четвёртом — macOS X 10.14 с 3,12-процентной долей.