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«Смерть» Windows 7 наконец спровоцировала переход на Windows 10
В январе доля «десятки» выросла
В середине января Microsoft отказалась от поддержки «семёрки». Похоже, это стало отличным решением для компании. Как пишут аналитики, «смерть» Windows 7 наконец спровоцировала переход на Windows 10.
Это стало ясно из отчёта компании Net Applications по распространённости операционных систем в январе 2020 года.
Так доля Windows 10 в январе выросла на несколько пунктов и составила 57,8%. В декабре прошлого года она равнялась 54,62%. «Семёрка» при этом пока находится на втором месте со своим 25,66-процентным «куском».
На третьем месте разместилась Windows 8.1 с 3,38%, а на четвёртом — macOS X 10.14 с 3,12-процентной долей.