СМИ: Nvidia вернет в продажу видеокарты RTX 3060 с помощью Samsung

RTX 3060 использует технологию производства 8 нм, которую применяет и Samsung. От того ей и «относительно легко возобновить производство», не занимая самые востребованные линии, пишут СМИ.

Да, возвращение видеокарты пятилетней давности может показаться странным. Но оно «своевременно». Сейчас, как вы помните, компании переориентировались на ИИ, производственные линии соответственно тоже.

По слухам, «обновлённые» RTX 3060 могут снова появиться в продаже уже в марте. Однако официального подтверждения от Nvidia нет.