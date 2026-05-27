СМИ: китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 пока не конкурент Nvidia

Опубликовано 27 мая 2026, 16:391 мин.
СМИ: китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 пока не конкурент NvidiaЭто только начало
Китайская Lisuan Tech выпустила первую полностью отечественную видеокарту — Lisuan LX 7G100. Стоимость — около 500 долларов. По заявлениям компании, первые 30 000 штук уже распроданы. Но тесты показывают: по производительности новая GPU уступает конкурентам.
© Lisuan
Видеокарта оснащена 12 ГБ видеопамяти, однако в играх она примерно соответствует уровню Nvidia RTX 3060. Например, в Cyberpunk 2077 на средних настройках (1080p) карта выдаёт около 88 кадров в секунду.
Тем не менее, это полноценный GPU, работающий с Windows и поддерживающий DirectX 12, Vulkan.
Но всё равно, первый блин оказался не таким уж и комом.