Опубликовано 27 мая 2026, 16:39
СМИ: китайская игровая видеокарта Lisuan LX 7G100 пока не конкурент Nvidia

Это только начало
Китайская Lisuan Tech выпустила первую полностью отечественную видеокарту — Lisuan LX 7G100. Стоимость — около 500 долларов. По заявлениям компании, первые 30 000 штук уже распроданы. Но тесты показывают: по производительности новая GPU уступает конкурентам.
Видеокарта оснащена 12 ГБ видеопамяти, однако в играх она примерно соответствует уровню Nvidia RTX 3060. Например, в Cyberpunk 2077 на средних настройках (1080p) карта выдаёт около 88 кадров в секунду.

Тем не менее, это полноценный GPU, работающий с Windows и поддерживающий DirectX 12, Vulkan.

Но всё равно, первый блин оказался не таким уж и комом.

Источник: gizmodo
Автор:Максим Многословный
